Avrupa’da satışları artan üç ülkeden biri Türkiye

2020'de Avrupa'dan pozitif ayrılan Türkiye otomobil pazarında 2021'de de benzer bir durum yaşanıyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre Avrupa otomobil pazarı şubatta yüzde 20.3 daraldı. Toplam 850 bin adet otomobil satıldı. Yılın ilk iki ayındaki daralma yüzde 23.1 olarak gerçekleşti.2021 Ocak-Şubat döneminde bir milyon 693 bin adet otomobil satıldı. 2021 Şubat sonunda Türkiye'de otomobil pazarı yüzde 34.1 arttı. Türkiye, 80 bin 107 adet ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında altıncı sırada yer aldı. Türkiye dışında AB, İngiltere ve EFTA ülkeleri arasında sadece İsveç ve Norveç'te otomobil satışları arttı. Ocak-şubat döneminde İsveç otomobil pazarı yüzde 12.8, Norveç ise yüzde 5.4 büyüdü. Diğer ülkelerin hepsinde ise düşüş görüldü. En fazla düşüş yüzde 47.1 ile Portekiz, yüzde 46.5 ile Litvanya, yüzde 44.6 ile İspanya'da yaşandı. Avrupa'nın en büyük otomotiv pazarı Almanya'da satışlar yüzde 25.1, İngiltere'de yüzde 38.1, İtalya'da 13.1, Fransa'da yüzde 14.2 düştü.