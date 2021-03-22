Bahçeli eve yoğun talep projenin yarısını sattırdı

Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi arasında yer alan Polatyol, Bahçeşehir'de hayata geçirdiği projeleri ile gayrimenkul sektöründe de büyümeye devam ediyor. Polatyol Yönetim Kurulu Üyesi Celaleddin Polat, pandemi nedeniyle az katlı, bahçeli konutlara ilgininin arttığını ifade ederek, şu an inşası süren Eston Şehir Koru'nun dördüncü etabındaki konutların yüzde 50'sinin kısa sürede satıldığını belirtti.Sektöre, 2014 yılında Eston Şehir'i satın alarak girdiklerini kaydeden Polat, "Hızla Eston Şehir'i geliştirmeye başladık. Eston Şehir Mahallem'in satışlarını tamamlayarak 2017'de teslim ettik. Eston Şehir Koru'nun ise ilk üç etabının satışlarının tamamını bitirdik, ilk etabının teslimlerini tamamladık. İkinci ve üçüncü etapta da inşaat devam ediyor" diye konuştu. Celaleddin Polat, şöyle konuştu: "Ailelerin yeni evlerine yerleşmesiyle yaşamın başladığı Eston Şehir Koru'nun dördüncü etabını ise aralık ayı sonunda ön satışa çıkardık. Yeni etabın ilk müşterileri, Eston Şehir Koru sakinlerinin tavsiyeleriyle gelen konut alıcıları oldu. İlginin yüksek olduğu dördüncü etaptaki konutların yüzde 50'sinin satışını iki ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirdik."Bahçeşehir'de geniş bir alanda proje geliştirmeye devam edeceklerini belirten Celaleddin Polat, "Bahçeşehir bizim için çok değerli bir bölge. Bu bölgede yeşille iç içe projelerimiz devam edecek. 400 bin metrekareden fazla bir alanda proje geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.yıldır ulusal ve uluslararası önemli projelere imza attıklarını vurgulayan Polat, şunları söyledi: "Şu anda da Azerbaycan, Gürcistan, Uganda ve Kuveyt'te faaliyetlerimize devam ediyoruz. Pandemi sonrası daralan dünya ekonomisini hareketlendirmek için devletlerin altyapı yatırımlarına hız vereceği öngörülüyor. Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nda yeni projeler gerçekleştirmeyi bir fırsat olarak görüyoruz."