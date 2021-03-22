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Giriş Tarihi: 22.3.2021 11:18

Çip Krizi 2. El Piyasasını Hareketlendiriyor

Çip Krizi 2. El Piyasasını Hareketlendiriyor

Otomotiv sektöründe yaşanan çip tedarik sıkıntısı gözleri 2. el piyasasına çevirdi. yetkilileri uygun fiyatlı araç satın almak için son günler olabileceği konusunda uyarıyor…

Pandemi tüm dünyada hayatı ve ekonomiyi derinden etkilemeye devam ediyor. Üretim faaliyetleri, küresel tedarik zincirleri, dünyanın en gelişmiş teknolojileri pandemi etkisinden kurtulamıyor.

Küresel elektronik mikroçip tedarik sıkıntısı yaşayan otomotiv sektörü üretimlerine ara verdi. Yılın devamında da çip tedarik sorununun büyük ölçüde devam edebileceğini belirten üreticiler, Mart ayı itibariyle önlemlerini almaya başladılar.

Sıfır km araçların üretiminde başlayan aksamayla birlikte gözler 2. el piyasasına çevrildi. 2020'de yaşanan yüksek fiyat artışlarından sonra, 2021'e daha sakin başlayan 2. elde satışların tekrar artacağı ve fiyatların da tekrar yükseleceği öngörülüyor. VavaCars yetkilileri 2.el araç almayı planlayanları çabuk olmaları konusunda uyarıyor. Piyasa koşulları henüz reaksiyon göstermeden uygun koşullarda araba sahibi olmak için son günlerden geçtiğimizi belirten yetkililer orta ve üst segment araç piyasasının da hareketlenmeye başladığına dikkat çekti.

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Çip Krizi 2. El Piyasasını Hareketlendiriyor
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