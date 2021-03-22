Cizre TSO Başkanı Sevinç, Bakan Kasapoğlu’na spor alanındaki sorunlarını iletti

Gençlik ve Spor Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmede, Cizre'nin spor ve sportif faaliyetlerinin ele alındığı kapsamlı bir raporu Bakan Kasapoğlu'na ileten TSO Başkanı Salih Sevinç, "Cizre'de yeri belirlenen ancak hala yapımına başlanılmayan 10,500 kişilik şehir stadyumunun yapılması. Cizre'nin spor faaliyetlerini karşılayabilecek kapsamlı bir kapalı spor salonunun yapılması. Alt yapıları güçlendirmek için geniş kapsamlı tesislerin inşa edilmesi ve semt Halı Sahalarının yapılması hususunda destek talebinde bulundu.

Başkan Sevinç ayrıca Hamilik Okulu vakfı, Türk Kızılay, Cizre Spor Kulübü ve kurumları ile birlikte yürütülen, Cizre'yi Şenlendirme projeleri kapsamında Cizre'de yapılan ve yapılacak olan faaliyetleri Bakan Kasapoğlu'na ileterek, "Minik Kramponlar, Çembere Uzanan Eller, Filenin Ejderleri, Cizre Spor Kulübünün Cizreliler İle Sonsuza Kadar Yaşatılması" Projelerinin Devamlılığı ve altyapının güçlendirilmesi İçin kendisinden destek talebinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, kendisine sunulan talep ve sorunlarla yakından ilgileneceğini ve en kısa zamanda projelerin hayata geçmesi için gerekli adımların atılacağının sözünü verdi.

Başkan Sevinç, projelerin gerçekleştirilmesi hususundaki değerli desteklerinden dolayı ve ziyarette göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakalarından dolayı Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.