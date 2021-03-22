Dernek başkanından uyarı: Sakın kuyumcunuzu değiştirmeyin

Karabük Kuyumcular Derneği Başkanı İlhan Ündar altının tasarruf aracı olarak kullanılmaya başlanılması nedeniyle piyasada halk arasında sahte altın olarak bilinen değerinden düşük altınların var olduğunu belirterek halkı uyarıp sakın kuyumcularını değiştirmemelerini, altınlarını bildikleri ve güvendikleri kuyumculardan almalarını tavsiye etti.

HALK TASARRUF İÇİN ALTINA YÖNELDİ

Pandemi nedeniyle düğünlerin ertelenmesi nedeniyle halkın tasarruf amaçlı özellikle çeyrek, yarım ve Cumhuriyet denilen yöneldiğini belirten Karabük Kuyumcular Derneği başkanı İlhan Ündar" Geçen sene pandemi nedeniyle düğünler bu yıla ertelendi ama bu yıl düğünler nasıl olur bilemiyoruz. Halkımız fazla para harcamadığı için tasarruf amacıyla özellikle çeyrek, yarım ve Cumhuriyet diye tabir ettiğimiz altına yöneldiler. Talep çok olunca zaman zaman darphane bile basmakta zorlandı, hatta yetiştirmediği zamanlar oldu.

ART NİYETLİ KİŞİLER BUNU FIRSATA ÇEVİRDİLER

Darphanenin yetiştiremediği zamanlar piyasaya düşük ayarlı altın sürümleri olduğunu belirten dernek başkanı Ündar; "Altın fiyatının yüksek olması, talebin çok olması nedeniyle bizim tabirimiz olan ikinci baskı denilen düşük ayarlı altınlar piyasada dolaşmaya başladı. Karabük ilimizdeki hiçbir kuyumcu arkadaşlarımız bu düşük ayarlı altınları mağazalarına sokmadılar. Gelse bile almadılar, halkımızı kandırma yönüne gitmediler." dedi.

KASABINI, BERBERİNİ VE KUYUMCUNU DEĞİŞTİRMEYECEKSİN

Eskilerin bir sözünü hatırlatan Dernek başkanı İlhan Ündar "Eskilerimizin bir sözü vardır, kasabını, berberini ve kuyumcunu değiştirme diye söylerler. Altın ihtiyaçlarını bir yerden karşıladıklarında yarın bir gün bir şey olsa bile ben bunu senden aldım deme imkanları olur. Karabük'teki üyelerimizin hiçbirinde düşük ayarlı altın bulunmuyor. Halkımızın bu konuda güvenleri tam olsun, çünkü dernek olarak zaman zaman biz tüm ayar olsun diğer konularda denetim yapıyoruz. Çok şükür bu güne kadar hiçbir ters durumla karşılaşmadık. "

DÜŞÜK AYARMI SAHTEMİ OLUP OLMADIKLARINI ANLAMAK ÇOK ZOR

Gelişen teknoloji ile artık bir altının düşük ayar mı, yoksa sahtemi olup olmadığını anlamanın tüketicinin anlamasının çok zor olduğunu belirten dernek başkanı Ündar "Tasarruf amaçlı veya il dışına düğün veya başka bir olay için gidecek olan hemşerilerimiz, çok ani veya acil olsa bile gittikleri yerden değil devamlı altın alan kuyumculardan altınlarını alsınlar. Çünkü bir kişinin altının 22 ayar olup olmadığını anlaması çok zor, hatta imkansız ve hatta işe yeni başlamış bir kuyumcunun bile bunu anlaması imkansız, bir altının düşük olup olmadığını tecrübe ile bazı mesleki deneyimlerle anlaşılabilir, buda biraz zaman alıyor. Ama şunu son kez söylüyorum, yatırım veya diğer işleriniz için altını güvendiğiniz ve devamlı alışveriş yaptıkları kuyumculardan alsınlar." tavsiyesinde bulundu.