HAVELSAN’dan keskin nişancıya özel simülatör

Sanayive Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, HAVELSAN'a gerçekleştirdiği ziyarette, şirketin tamamlanan ve devam eden projelerine ilişkin bilgi alırken, keskin nişancı simülatörüyle de atış gerçekleştirdi. 600 metre uzaklıktaki hedefi başarıyla vuran Bakan Varank, orta sınıf çok maksatlı insansız kara aracı Barkan ve diğer sistemlerde de incelemelerde bulundu. Varank, şirketin simülasyon teknolojilerinde sadece Türkiye'de değil, dünyada da marka olduğuna dikkat çekerek, "Uçuş simülatörlerinin yanında kara araçları ve personel eğitimine dönük simülatörler de geliştirebiliyorlar. Biraz önce keskin nişancı simülatörünü denedik. Daha önce Hulusi Akar Bakanımız burayı ziyaret ettiğinde 450 metreden bir atış denemesi yapmıştı ama ben biraz çıtayı yükselttim 600 metreden atış yaptım. Artık bundan sonra tatlı rekabet devam eder" diye konuştu.Varank, HAVELSAN'ın Ankara'daki yeni tesis çalışmalarına değinerek, bu tesisin açılmasıyla şirketin daha da başarılı işlere imza atacağını söyledi. Şirketin, Ortadoğu ve Uzak Doğu'nun yanı sıra Batı ülkelerine de simülasyon ve diğer teknoloji alanlarında ürün satışı yaptığına işaret eden Varank, "Şirketin bilgi güvenliği ve komuta kontrol sistemleriyle ilgili Orta Doğu'da takip ettiği projeler var. Katar ve Körfez ülkeleriyle yakın ilişkileri var, buradaki projelerin takibini yapıyor. Bu dönemde Malezya, Endonezya gibi dost ve müttefik ülkelerle savunma sanayi alanında projelerini takip ediyor" dedi.