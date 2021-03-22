Kocaeli esnafından pandemi teşekkürü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birlik Başkanı Kadir Durmuş ve yönetimini makamında konuk etti. Pandemi süreci başta olmak üzere esnaflara destek olan Başkan Büyükakın'a teşekkür eden Durmuş, "Tahir Başkanımıza COVİD-19 nedeniyle verdiği esnaf destek paketleri başta olmak üzere odamızın kullanımı için de kazandırılan yer nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi.Konuklarıyla yakından ilgilenen ve görüş alışverişi yapan Başkan Büyükakın, "Esnaflarımızın yanında olmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik, etmeye de devam edeceğiz. Biz halkımıza ve insanımıza hizmet eden esnafımızın her daim yanında olduk" dedi.

"BİZ BİLİYORUZ Kİ ESNAFIMIZLA DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi reform paketi nedeniyle 850 bin esnafa vergi muafiyeti gelmesinin önemine de değinilen görüşmede, kuaför, tesisatçı, tamirci, gibi esnafın gelir vergisinden muaf tutulması ve beyan yükümlülüklerinin de kaldırılmasının önemine vurgu yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin ekonomiden yatırıma, üretimden istihdama ve ihracat temelinde ülke ile kenti büyütme amacına dönük her türlü girişime destek olmak için çaba sarf ettiklerini ifade eden Başkan Büyükakın, "Kentimizdeki esnaflarımızın pandemi sürecindeki ihtiyaçlarına adımlarımızı atarken, esnaf odalarımızla birlikte hareket ettik. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm gücümüzle her zaman olduğu gibi, koronavirüs salgınının başladığı ilk günden itibaren esnafımızın yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Biz biliyoruz ki esnafımızla daha güçlüyüz" şeklinde konuştu.

"VARLIK SEBEBİMİZ HALKA HİZMETTİR"

Kocaeli'de her fırsatta, "Esnafımızla kapıyı çalıyor, gönül bağımızı daha da güçlendiriyoruz" diyerek ziyaret nedeniyle açıklamalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Esnaflarımıza pandemi destek paketi ile sürdürdüğümüz maddi desteğimizin yanında manevi olarak da destek olmaya devam ediyoruz. Bunu çok önemli görüyoruz, bu gibi ziyaretlerimize de aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Biliyoruz ki varlık sebebimiz halka hizmettir. Halkımızın ve esnafımızın gönüllerinde kalmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.