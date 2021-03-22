Merkez’den enflasyonda kalıcı düşüş mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ilk değerlendirmesini yaptı ve gelecekte izlenecek politikalarla ilgili sinyalleri verdi. Şahap Kavcıoğlu, TCMB'nin, kanunla belirlenmiş görev ve yetkiler çerçevesinde enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğini bildirdi. Kavcıoğlu ayrıca üretim ve istihdam artırıcı sürdürülebilir bir büyüme patikasına da vurgu yaptı. Uygulanacak politikalarda şeffaf bir şekilde ilerleneceğini de belirtti.Yazılı açıklama yapan Kavcıoğlu, şunları kaydetti: "Enflasyondaki gerileme, ülke risk primlerindeki düşüş ve finansman maliyetlerindeki kalıcı iyileşme yoluyla makroekonomik istikrarı olumlu etkilerken, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı artırıcı sürdürülebilir büyüme için de gerekli koşulların oluşmasına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda Para Politikası Kurulu toplantıları, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacak olup uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanalları etkin bir şekilde kullanılacaktır."İLK icraat olarak Türkiye'nin büyük özel ve kamu bankalarıyla bir toplantı yapan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu kuruluşlarının yöneticileriyle online yapılan toplantı ile de mevcut piyasa ve politika durumunu ele aldı. Dün saat 16:00'da gerçekleşen toplantıda konuşulan konular arasında Merkez'in enflasyon hedefine kaldığı yerden devam edeceği ve politikalarında değişiklikler olmayacağı vardı. Toplantı ile alakalı olarak bir tweet atan Kavcıoğlu, "Türkiye Bankalar Birliği yönetimindeki banka genel müdürlerimizle çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Paydaşlarımıza verdikleri destekler için teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.