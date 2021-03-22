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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi: 22 ayar bilezik fiyatları canlı ve güncel rakamlar: 22 Mart Pazartesi 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.3.2021 07:48 Son Güncelleme: 22.3.2021 07:48

Haberi: fiyatları canlı ve güncel rakamlar: 22 Mart Pazartesi ne kadar, kaç TL?

Son Dakika Haberi: 22 ayar bilezik fiyatları canlı ve güncel rakamlar: 22 Mart Pazartesi 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL?

! Haftanın ilk işlem gününde fiyatı hakkındaki son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların gündeminde yer alan aynı zamanda özel günlerde hediye amaçlı da kullanılması bakımından büyük önem taşıyor. Piyasaların açıldığı Kapalıçarşı’dan gelen rakamlara göre; bugün 22 ayar bilezik fiyatlarında yükseliş eğilimi görülüyor. Son dakika gelişmeler!

22 ayar bilezik fiyatları son dakika haberi… Yatırım ya da hediye amaçlı kullanılan 22 ayar bilezik fiyatı sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Tam bu noktada alış ve satış fiyatları bilgisi merak edilirken bugün canlı rakamlara bakıldığında yükseliş görülüyor. Bu bakımdan; 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri…

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Kimi zaman düşüş kimi zaman ise yükseliş eğilimi gösteren 22 ayar bilezik fiyatları belli oldu. Değerinin yüksek olması ile bilinen 22 ayar bilezik fiyatı canlı ve güncel rakamlar şu şekilde;

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ: 404,5400

SATIŞ: 434,1800

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Son Dakika Haberi: 22 ayar bilezik fiyatları canlı ve güncel rakamlar: 22 Mart Pazartesi 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar, kaç TL?
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