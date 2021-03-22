SON DAKİKA GELİŞMESİ | Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 Mart 2021 Pazartesi bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Gece saatlerinde yaşanan dolar kurundaki hareketliliğin altın fiyatları üzerindeki etkisi sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Haftanın ilk işlem gününde bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusunun yanıtı merak edilirken 22 ayar bilezik fiyatı 407 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 733 liradan işlem görmektedir. 22 Mart Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeler!
İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları bilgisi;
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 407,36
SATIŞ: 437,11
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.005,00
SATIŞ: 3.137,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.774,00
SATIŞ: 2.816,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.676,51
SATIŞ: 2.731,35
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.463,00
SATIŞ: 1.527,00