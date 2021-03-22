SON DAKİKA GELİŞMESİ | Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 Mart 2021 Pazartesi bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde olan sarı metalde yükseliş sürmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken Asya borsalarının açılması ile birlikte dolar kurunda da hareketlilik gece saatlerinde başlamıştı. Bu noktada, dolar kurunun altın fiyatları üzerindeki etkisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 22 Mart Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeleri…

Gece saatlerinde yaşanan dolar kurundaki hareketliliğin altın fiyatları üzerindeki etkisi sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Haftanın ilk işlem gününde bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusunun yanıtı merak edilirken 22 ayar bilezik fiyatı 407 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 733 liradan işlem görmektedir. 22 Mart Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeler!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 22 MART 2021 PAZARTESİ

İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları bilgisi;