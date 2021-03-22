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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA GELİŞMESİ | Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 Mart 2021 Pazartesi bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 22.3.2021 08:03 Son Güncelleme: 22.3.2021 08:05

GELİŞMESİ | Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 Mart 2021 Pazartesi bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında hareketlilik başladı! 22 Mart Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın ilk işlem gününde ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde olan sarı metalde yükseliş sürmeye devam ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken Asya borsalarının açılması ile birlikte dolar kurunda da hareketlilik gece saatlerinde başlamıştı. Bu noktada, dolar kurunun altın fiyatları üzerindeki etkisi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 22 Mart Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeleri…

Gece saatlerinde yaşanan dolar kurundaki hareketliliğin üzerindeki etkisi sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Haftanın ilk işlem gününde bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorusunun yanıtı merak edilirken 22 ayar bilezik fiyatı 407 liradan işlem görüyor. ise 733 liradan işlem görmektedir. 22 Mart Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? gelişmeler!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 22 MART 2021 PAZARTESİ

İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları bilgisi;

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında hareketlilik başladı! 22 Mart Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 407,36

SATIŞ: 437,11

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.005,00

SATIŞ: 3.137,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.774,00

SATIŞ: 2.816,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatlarında hareketlilik başladı! 22 Mart Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.676,51

SATIŞ: 2.731,35

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.463,00

SATIŞ: 1.527,00

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında hareketlilik başladı! 22 Mart Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 734,00

SATIŞ: 766,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 454,14

SATIŞ: 454,27

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SON DAKİKA GELİŞMESİ | Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! 22 Mart 2021 Pazartesi bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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