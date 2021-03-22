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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika: Altın fiyatlarındaki hareketlilik! Bugün Güncel ve canlı gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?
Giriş Tarihi: 22.3.2021 08:50 Son Güncelleme: 22.3.2021 08:51

Son Dakika: Altın fiyatlarındaki hareketlilik! Bugün Güncel ve canlı gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek ne kadar, kaç para?

SON DAKİKA: Güncel ve canlı gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç para?

Gram, cumhuriyet ve çeyrek ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Altının gram fiyatı, geçtiğimiz Cuma gününü %0.96 oranında bir düşüşle 404 liradan kapattı. Yeni haftaya girerken, Asya borsalarının açılması ile birlikte dolar kurunda hareketlilik gözlemlendi. Bu durumun altın fiyatları üzerindeki etkisi ise yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Buna göre, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu? İşte, 22 Mart 2021 bugün güncel ve canlı gram, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları

Asya borsalarının erken saatte açılması ile birlikte dolar kurunda hareketlilik yaşanıyor. Bloomberg'deki güncel rakamlara göre, Dolar saat 23.23 itibariyle 8.25'den işlem görüyor. Bu durumun üzerinde yapacağı etki ise yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Buna göre, güncel ve canlı altın fiyatları bugün ne kadar? İşte ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları…

GRAM ALTIN

Alış: 451,50

Satış: 451,57

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Güncel ve canlı gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç para?

ATA ALTIN

Alış: 2.979,00

Satış: 3.116,00

SON DAKİKA: Güncel ve canlı gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç para?

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.774,00

Satış: 2.816,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Güncel ve canlı gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç para?

YARIM ALTIN

Alış: 1.451,00

Satış: 1.516,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Güncel ve canlı gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç para?

TAM ALTIN

Alış: 2.676,51

Satış: 2.731,35

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Güncel ve canlı gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç para?

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 404,00

Satış: 433,62

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Güncel ve canlı gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç para?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 729,00

Satış: 766,00

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Son Dakika: Altın fiyatlarındaki hareketlilik! Bugün Güncel ve canlı gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?
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