Son dakika: Dolar kuru ne kadar? 22 Mart Euro ve Dolar canlı ve anlık fiyatları: Dolar kaç TL, döviz kuru son durum nedir?

Piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle döviz kuru ile ilgili son dakika gelişmeleri gündemin önemli konuları arasında yer alıyor. Dolar ne kadar oldu, Euro ve dolar kaç TL bu noktada en çok araştırılan soru olurken, dolar kuru güncel alış ve satış fiyatı özellikle yatırıcımlar tarafından yakından takip ediliyor. 22 Mart Pazartesi 2021 Euro ve Dolar kurundaki canlı ve anlık fiyatlara A Para'dan ulaşabilirsiniz. İşte, döviz kurundaki son dakika gelişmeleri ve bugün güncel dolar alış ve satış fiyatı…
Döviz kurunda dün akşam yaşanan hareketlilik nedeniyle dolar ne kadar sorusu en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Yatırımcılar dolar kuru ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ederken, 22 Mart günce Euro ve Dolar kuru fiyatları ise şöyle;
DOLAR KAÇ TL?
Piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle dolar kurundaki değişim de merak konusu oldu. Yatırımcılar 22 Mart Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Dolar alış ve satış fiyatını yakından takip ediyor. Güncel rakamlar ise şöyle;
ALIŞ: 8,0403
SATIŞ: 8,0565
EURO NE KADAR?
ALIŞ: 9,5584
SATIŞ: 9,5961