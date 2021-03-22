Son dakika: Dolar kuru ne kadar? Dolar Kaç TL? 22 Mart Bugün Dolar canlı, anlık fiyatı ve döviz kuru son durumu

Dolar kuru ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Asya borsalarının erken saatlerde açılmasıyla beraber dolar kuru fiyatları da merak konusu oldu. Özellikle bu alana yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar Dolar ve Euro kurundaki canlı alış, satış fiyatını takip ediyor. 22 Mart 2021 Dolar ne kadar, kaç TL oldu sorusu ise bu noktada en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.
İşte dolar kurundaki güncel alış ve satış fiyatı…
DOLAR NE KADAR OLDU?
Asya borsalarının erken saatlerde açılmasının ardından Dolar/TL paritesinde hareketlilik yaşandığı gözlemlendi.
DOLAR FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
ALIŞ: 8,0403
SATIŞ: 8,0565