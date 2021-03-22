Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Dolar kuru ne kadar oldu? Bugün 22 Mart Dolar ve Euro canlı ve anlık fiyatı: Dolar/TL kuru canlı alış ve satış fiyatı
Giriş Tarihi: 22.3.2021 07:16 Son Güncelleme: 22.3.2021 07:20

Son dakika: ne kadar oldu? Bugün 22 Mart ve canlı ve anlık fiyatı: Dolar/TL kuru canlı alış ve satış fiyatı

Son dakika: Dolar kuru ne kadar oldu? 20 Mart Dolar ve Euro canlı ve anlık fiyatı: Dolar alış ve satış fiyatı döviz kuru son durum

Asya borsalarının erken saatlerde açılmasıyla beraber canlı fiyatları da merak konusu oldu. Bilindiği gibi, saat farkından dolayı Pazartesi günü Asya borsaları erken saatlerde açılıyor. kuru ile ilgili son dakika gelişmelerini takip eden ve yatırımlarını buna göre şekillendirecek olanlar bu noktada dolar ne kadar, kaç TL oldu sorusuna cevap arıyor. İşte, 22 Mart bugün Dolar/TL ve /TL güncel alış satış fiyatı ve döviz kurundaki son durum...

ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Asya borsalarının erken saatlerde açılmasıyla beraber kuru fiyatları da merak konusu oldu. Özellikle bu alana yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar Dolar ve kurundaki canlı alış, satış fiyatını takip ediyor. 22 Mart 2021 Dolar ne kadar, kaç TL oldu sorusu ise bu noktada en çok araştırılan konuların başında yer alıyor.


İşte dolar kurundaki güncel alış ve satış fiyatı…

Son dakika: Dolar kuru ne kadar oldu? 20 Mart Dolar ve Euro canlı ve anlık fiyatı: Dolar alış ve satış fiyatı döviz kuru son durum

DOLAR NE KADAR OLDU?

Asya borsalarının erken saatlerde açılmasının ardından /TL paritesinde hareketlilik yaşandığı gözlemlendi.

Son dakika: Dolar kuru ne kadar oldu? 20 Mart Dolar ve Euro canlı ve anlık fiyatı: Dolar alış ve satış fiyatı döviz kuru son durum

DOLAR FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 8,0403

SATIŞ: 8,0565

Son dakika: Dolar kuru ne kadar oldu? 20 Mart Dolar ve Euro canlı ve anlık fiyatı: Dolar alış ve satış fiyatı döviz kuru son durum

EURO FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

ALIŞ: 9,5584

SATIŞ: 9,5961

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Dolar kuru ne kadar oldu? Bugün 22 Mart Dolar ve Euro canlı ve anlık fiyatı: Dolar/TL kuru canlı alış ve satış fiyatı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA