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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Ekonomi Haberleri - Dolar kuru kaç TL, ne kadar? 22 Mart 2021 Dolar, Euro, Sterlin kuru canlı alış-satış fiyatları
Giriş Tarihi: 23.3.2021 02:14 Son Güncelleme: 23.3.2021 02:14

Son Dakika Ekonomi Haberleri - , ne kadar? 22 Mart 2021 Dolar, Euro, Sterlin kuru canlı alış-satış fiyatları

Son Dakika Ekonomi Haberleri - Dolar kuru kaç TL, ne kadar? 22 Mart 2021 Dolar, Euro, Sterlin kuru canlı alış-satış fiyatları

Yurt ve dünyada yaşanan son dakika gelişmelerinden etkilenerek kur bazında dalgalanmalar yaşayan döviz fiyatları, yurt dışına çıkacaklar, yabancı menşeli e-ticaret sitelerinde alışveriş yapacaklar ve birikim-yatırım sebebiyle alım yapmayı düşünenlerce döviz bürosuna gitmeden önce Dolar-TL, Euro, Sterlin kuru canlı alış-satış fiyatları öğrenilmek istenerek , ne kadar? şeklindeki soruyla araştırılıyor. Merak edilen Dolar kuru kaç TL, ne kadar? sorusu yanıtları ve Dolar-TL, Euro, Sterlin kuru canlı alış-satış fiyatları

Döviz yatırımcıları, yurt dışı merkezli e-ticaret internet sitelerinden alışveriş yapacak olanlar ve yabancı bir ülkeye seyahat planlayanlar tarafından güncel Dolar, Euro ve Sterlin fiyatları anlık olarak öğrenilmek isteniyor. Yurt ve dünyada yaşanan son dakika gelişmelerinden etkilenen Dolar-TL kurunda meydana gelen anlık değişiklikler Dolar kuru kaç TL? sorusuyla araştırılıyor.

CANLI DOLAR-TL KURU ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Dolar, Euro ve Sterlin kuru canlı alış - satış fiyatları ve son dakika detayları şöyle;



DOLAR-TL KURU NE KADAR?

  • ALIŞ: 7,7595 TL
  • SATIŞ: 7,7685 TL

Aşağıda yer alan tablodan anlık olarak dolar-TL kuru fiyatlarını takip edebilirsiniz.


EURO-TL KURU NE KADAR?

  • ALIŞ: 9,2601 TL
  • SATIŞ: 9,2694 TL
Aşağıda yer alan tablodan anlık olarak euro-TL kuru fiyatlarını takip edebilirsiniz.


İNGİLİZ STERLINİ-TL KURU NE KADAR?

  • ALIŞ: 10,7380 TL
  • SATIŞ: 10,7919 TL


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Son Dakika Ekonomi Haberleri - Dolar kuru kaç TL, ne kadar? 22 Mart 2021 Dolar, Euro, Sterlin kuru canlı alış-satış fiyatları
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