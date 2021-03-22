THY zirvedeki yerini koruyor

Salgın döneminde yolcuların sağlıklı ve güvenli seyahat etmeleri amacıyla aldığı önlemlerle ön plana çıkan Türk Hava Yoları (THY) Avrupa'da ilk sıradaki yerini korumaya devam ediyor. Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın açıkladığı 15-21 Mart tarihleri arasında verilerine göre THY günlük 670 uçuşla ilk sıradaki yerini korudu. Açıklanan verilere göre; bu hafta Avrupa hava sahasında 2019 yılının aynı dönemine göre 125 bin 160 uçuş eksik yapılarak 68 bin 323 uçuş gerçekleştirildi. Bir önceki haftaya göre uçuşlarda ise yüzde 4 oranında artış gösterdi.



BİR ÖNCEKİ HAFTAYA GÖRE 151 UÇUŞ DAHA FAZLA YAPTI



Bir önceki haftaya göre 151 uçuş daha fazla yapan THY, günlük ortalama 670 uçuş ile listenin ilk sırasında yerini korudu. THY'yi 362 uçuşla Fransız Havayolları Air France takip ederken Pegasus Havayolları ise 285 uçuşla üçünü sorasında yer aldı. Bir önceki haftaya göre 290 uçuş daha fazla yapan Alman Lufthansa ise günlük 273 uçuşla dördüncü sırada yer aldı.



HİJYEN ÖNLEMLERİ EN ÜST SEVİYEDE



Salgın döneminde yolcuların sağlıklı ve güvenli seyahat etmeleri amacıyla aldığı önlemlerle ön plana çıkan THY temassız check-in süreçleri, sosyal mesafe uygulaması, ekstra temizlik önlemleri, hijyen uzmanları ve sunduğu hijyen kitleri gibi önlemlerle APEX (Airline Passenger Experience Association) tarafından gerçekleştirilen 'APEX Health Safety' değerlendirmesinde en yüksek statü olan Diamond seviyesinde sınıflandırılmıştı.