Türkiye'de borsa saat kaçta ne zaman açılıyor? İşte Borsa İstanbul çalışma (açılış - kapanış) saatleri!

Borsa açılış ve kapanış saatleri yurt dışı piyasalarda yaşanan hareketlilikle beraber gündemdeki yerini aldı. Ülkemizde ve dünyada piyasaların seyrini takip eden yatırımcılar bu noktada "Türkiye'de borsa saat kaçta, ne zaman açılıyor?" sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. Türkiye'de borsa piyasası saat 09:40 açıldığı bilinirken akşam saatlerinde ise saat 18:10'da kapanan Borsa İstanbul 'da resmi tatiller, dini ve milli bayramlarda işlem yapılmıyor.

TÜRKİYE'DE BORSA SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Piyasalarda yaşanan hareketlilikle beraber büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar fark etmeksizin borsa açılış ve kapanış saatlerini araştırmaya başladı. Sabah saatlerinden bu yana gündeme gelen bu konuda detaylar gündemdeki yerini alırken aynı zamanda Avrupa, Asya ve Amerikan borsaları mesai saatleri de merak ediliyor.