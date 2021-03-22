Yatırımcı arttı teknoloji şirketleri ikiye katladı

BORSA İstanbul'da bir buçuk yıldır hızla artan ve 2 milyonu aşan yatırımcı sayısı teknoloji firmalarının da bir anda sıçramasına neden oldu. Sermaye piyasalarına teknolojik altyapı üreten ve halka arza hazırlanan yerli girişim Matriks'in Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, "2020'de dokuz ayda veri terminalinde yüzde 51'lik büyüme var. Mobil ürünlerde ise yüzde 122 gelir artışı var. 77 milyon liralık net taşımız var. 2019'un ilk dokuz ayında 49.8 milyon baz alındığında yüzde 56'lık bir artış yakaladık. Yani 2019 yılı genelini de şu anda geçmiş durumdayız. Büyüme bu şekilde hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi.Veri dağıtımı, işlem platformları ve emir-risk yazılımları gibi üç ana alanda ilerlediklerini belirten Tutar, her ay yüzbinlerce kişinin kullandığını belirtti. Emir-risk yazılımları alanında da 18 kurum ile çalıştıklarını belirten Tutar, "Bizim mobil operatörlerle çalıştığımız yazılımlar da var. Onun dışında emtia piyasasında da çeşitli ürünlerimiz var. Tezgâh üstü platformlar verinin durduğu yer bakımından da verinin saklandığı yer olarak da kritik öneme sahiptir. Borsadaki işlem tecrübemizi bu alana aktardık. Enerjide rekabet uluslararası düzeyde. Biz de ithalatı engellemede başarılı adımlar attık. Yurtdışında da enerji piyasası ürünümüz bir ülkede kullanılıyor" şeklinde konuştu.PANELLERINDE kripto para entegrasyonunu da yaptıklarını belirten Cem Tutar, "Biz platformumuzdan alım satım yapma konusunda işbirlikleri yaptık. Kripto paraların çok volatil olması riskli yapıyor bu piyasayı ama Türkiye açısından fırsatlar da barındırıyor. Özellikle gençlerin bu alana olan ilgisi kuralların iyi konması ile birlikte Türkiye için fırsat oluşturuyor" dedi.