Arızaya otomatik müdahale edilecek

TURKCELL mühendislerinin yapay zekâ, robotik süreç otomasyonu ve veri analitiği gibi teknolojileri kullanarak geliştirdiği çözümlerle olası kesintiler önceden tahmin edilmeye başlandı. Bu sayede ortaya çıkabilecek arızalara otomatik olarak müdahale yapılabiliyor. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Türkiye'nin Turkcell'i olarak üstün iletişim altyapımızı kendi geliştirdiğimiz teknolojilerin de katkısıyla her geçen gün daha güçlü hale getiriyoruz. Bu çalışmalarımızla ana hedefimiz müşterilerimize kusursuz bir deneyim yaşatmak. Bunun için 1.300'ü bulan Ar-Ge mühendisimiz ile var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.