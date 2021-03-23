Bakan Dönmez: Güneşten elektrik üretiminde aylık bazda rekor kırdık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı'na video konferans yöntemi ile katıldı. Bakan Dönmez, 10 yıl öncesi ile kıyaslandığında güneş enerjisi maliyetlerinin 5'te 1 oranında düştüğünü söyleyerek, "Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen güneş enerjisinin geleceği kaygılardan ziyade, büyük bir beklentiyle oluşturuluyor.

"GÜNEŞ ENERJİSİ MALİYETLERİ 5'TE 1 ORANINDA GERİLEDİ"

'Uluslararası Enerji Ajansı'nın yayınladığı 2020 Enerji Görünümü Raporu'nda, güneş enerjisinin tarihteki en ucuz enerji kaynağı olduğu ilan edildi. 10 yıl öncesi ile karşılaştırdığımızda, bugün güneş enerjisi maliyetleri neredeyse 5'te 1 oranında geriledi. Yani 5 katı oranında geriledi. Verimliliğin artması, teknolojinin gelişmesi ile bu maliyetlerin daha da düşeceği öngörülüyor. Gelecek 10 yılda artan küresel elektrik talebinin karşılanmasında yenilenebilir enerjinin payı daha da artacak" dedi.