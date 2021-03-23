Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Güneşin elektrik üretimimizdeki payı 2002'de sıfırken bugün yüzde 3,7 oldu. Şubat 2020’den bugüne güneşten elektrik üretimi yüzde 50 arttı" açıklamasında bulundu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Güneşin elektrik üretimimizdeki payı 2002'de sıfırken bugün yüzde 3,7 oldu. Şubat 2020'den bugüne güneşten elektrik üretimi yüzde 50 arttı" dedi.
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Bakan Fatih Dönmez duyurdu: Güneşten elektrik üretimi yüzde 50 arttı