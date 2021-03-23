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Giriş Tarihi: 23.3.2021 16:44

Bakan duyurdu: Güneşten elektrik üretimi yüzde 50 arttı

AA
Bakan Fatih Dönmez duyurdu: Güneşten elektrik üretimi yüzde 50 arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , "Güneşin elektrik üretimimizdeki payı 2002'de sıfırken bugün yüzde 3,7 oldu. Şubat 2020’den bugüne güneşten elektrik üretimi yüzde 50 arttı" açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Güneşin elektrik üretimimizdeki payı 2002'de sıfırken bugün yüzde 3,7 oldu. Şubat 2020'den bugüne güneşten elektrik üretimi yüzde 50 arttı" dedi.

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Bakan Fatih Dönmez duyurdu: Güneşten elektrik üretimi yüzde 50 arttı
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