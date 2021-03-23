İlbank’tan 3 milyarlık dönüşüm atağı

Hükümet, Türkiye genelinde 6.7 milyon konutun dönüşümü için tam gaz çalışıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İller Bankası da dönüşümü desteklemek için tüm imkânlarını seferber etti. Banka, bu kapsamda 81 ilin tamamında kentsel dönüşüm için kredi ve hibe imkânları geliştirdi. İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, 3 yıl önce başlatılan ancak yerel yönetimler tarafından yeni yeni fark edilen bu imkânlardan faydalanma çağrısı yaptı.Bankanın dönüşüm kredisi için 2021 yılında 3 milyar liralık finansman oluşturduklarını anlatan Büyük, yerel yönetimlerin kentsel dönüşüme ilişkin projelerine sağladıkları kredilere yüzde 50'ye varan faiz desteği de sunacaklarını vurguladı. Vadelendirme süresi ise 7 yıl olarak uygulanıyor. Son 3 yılda bankanın kentsel dönüşüm kredi finansmanına 12 belediyenin talebi gelirken, bu yıl talepte önemli bir artış bekleniyor. Yerel yönetimlerin kredibilitesine göre değerlendirmeler yaptıklarını anlatan Büyük, "Gelir ve gider dengesi, daha önce bizden kredi kullanıp kullanmadığı, kamuya borcu olup olmadığı gibi pek çok inceleme yapıyoruz. Uygun olanlara talep ettiği krediyi tahsis ediyoruz. Alacaklarımızı da bizde toplanan paylardan günü geldiği anda tahsil ediyoruz. Yani bizim verdiğimiz kredilerde ödenmeme riski yok" dedi. Yusuf Büyük, bakanlık ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde şehir içerisindeki endüstri alanlarını şehir merkezlerinden uzaklaştırarak sağlıklı alanlar oluşturacaklarını söyledi. Büyük, bu kapsamda ilk olarak İstanbul Arnavutköy'de 1.5 milyon metrekarelik ulaşım ve altyapı sorunu çözülmüş bir alan hazırladıklarını belirterek, buraya 5 ayrı sanayi sitesinin taşınacağını açıkladı.BANKANIN gelecek dönem hedefleri arasında yurtdışında bir ofis ve altyapı GYO şirketi kurmak da var. Yusuf Büyük, şunları söyledi: "Bankanın altyapı GYO şirketi kurması ülkeye döviz girdisi açısından çok önemli. Bir şirket kurabilirsek bu şirketle beraber uzman olduğumuz alandaki işleri yurtdışında çok rahat yapabilir ve ciddi bir gelir elde edebiliriz. Türkiye'nin her ilinde, her ilçesinde güzel işlerde imzamız var. Bu bilgi birikimini yurtdışında talep eden ülkelere yönlendirerek, elde ettiğimiz geliri burada belediyelerimize çok daha ucuz finansman olarak kullandırabiliriz."