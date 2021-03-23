İstihdam için işveren, işçi, hükümet el ele

Ekonomi Reform Paketi'nin dört saç ayağından biri olan istihdamı korumak ve artırmak için işçi, işveren ile hükümet el ele verdi. Türkİş, Hak-İş, TOBB, TİSK ve kamudan oluşan bir çalışma grubu oluşturuldu.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devletin getirdiği önerilerle sınırlı kalmadan, işçi ve işverenin mutabık kaldıkları önerileri değerlendireceğiz" dedi.Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneğinin bu ayın sonunda biteceğini anımsatarak, "İşverenlere normalleşme desteği sürecek. Kısa çalışmada kaldıkları süre altı ayı geçmemek üzere 30 Haziran 2021 tarihine kadar normalleşme desteği vereceğiz" dedi.Bakan Selçuk, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) yönetimi ile sohbetinde yeni istihdam politikaları, normalleşme desteği, geleceğin meslekleri, teşvikler başta olmak üzere çalışma hayatına ilişkin şu mesajları verdi:Kısa çalışma ödeneği Kovid- 19 nedeniyle şartları kolaylaştırılarak özel olarak verildi. Normalleşmeye geçince uygulama kalkacak.Normalleşme desteği ve Sosyal Güvenlik Kurumu teşvikleri sürecek.Salgın sürecinde, İstihdam Kalkanı adı altında birçok paket açıkladık.Kısa çalışma ödeneği için 30 milyar lira kaynak aktardık. Türkiye'de yaklaşık 1.9 milyon işyeri bulunuyor, yüzde 26'sı başvurdu.Türkiye'de dört işletmeden sadece 1'i kısa çalışmaya ihtiyaç duymuş.En fazla imalat, toptan ve perakende ticaret ile konaklama ve yiyecek faaliyetleri sektörlerinde çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. En fazla İstanbul, Bursa ve Ankara yararlandı.Kısa çalışmadan en çok imalat sanayinin yoğun olduğu Bursa, Antalya ve Tekirdağ istifade etti.Geçen yıl nisanda 3.2 milyon kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlanırken şubat ayında bu sayı 1.3 milyona geriledi. Geçen yıl nisanda ülke genelinde özel sektör sigortalılarının yüzde 26'sı kısa çalışma ödeneği alırken bu yıl şubat ayında oran yüzde 9.9'a geriledi. Kısa çalışma ödeneğinden yararlananların yaklaşık üçte ikisi kendi isteğiyle normalleşti. Sektörleri yakından takip ediyoruz, imalat ve sanayi sektörlerinin toparlandığını görüyoruz. Bu bize aynı zamanda seyrin nereye doğru gideceğini gösterecek öncü bir işaret olacak. Burada istihdamın korunması anlamında işverenlere de görev düşüyor.En yoğun senede 100 bin kısa çalışma başvuru almışız. Bu dönemde ise günde 100 bin başvuru aldığımız dönemler oldu. Herhangi bir aksama olmadan ödemeleri süratle gerçekleştirdik.Fesih kısıtı ile birlikte nakdi ücret desteğimiz de sürecek.Sosyal Koruma Kalkanı paketi Sosyal güvenliğin, sosyal hizmetlerin ve sosyal yardımların birleştiği bir paket oldu.6 milyon hanemize 8 milyar lira destek sağladık. Kısa Çalışma Ödeneği'nde 30 milyar lira kaynak aktardık. Nakdi Ücret Desteğinde ise 2.5 milyon kişiye toplamda 9 milyar ödeme yapıldı.İstihdamı korumak amacıyla Türk-İş, Hak-İş, TOBB, TİSK ve kamudan oluşan yeni bir çalışma grubu oluşturduk. Uzmanlar ve akademisyenlerden oluşan 10-12 kişilik bir ekip olacak. İstihdamın korunması noktasında politikalar üretilecek. Devletin getirdiği önerilerle sınırlı kalmadan, işçi ve işverenin mutabık kaldıkları önerileri değerlendireceğiz.: Sosyal Güvenlik Kurumu'nda 23 ayrı teşvikimiz var. Teşviklerin sadeleştirilmesi konusunda bir çalışmamız olacak.İşverenin daha kolay anlayabileceği kullanıcı dostu bir sistem oluşturacağız.Artık makineleşmenin yoğun bir şekilde olacağı döneme gireceğiz. Bu nedenle İŞKUR'un geleceğin meslekleri ve Mesleki Yeterlilik Kurumu'muzun da nitelikli iş gücü kaynağının oluşması için verdiği yeterlilik belgesi ile geleceğin mesleklerine hazırlanıyoruz.Aktif işgücü programlarımız içerisinde en fazla işbaşı eğitim programı kullanıyor. Yarı yarıya istihdam garantisi sunuyor. Ayrıca mesleki becerilerin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Salgın sonrasında daha da aktif bir şekilde kullanmayı hedefliyoruz.