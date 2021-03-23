Kriz algısına inat fintech’te en önemli dış yatırım geldi

KUR üzerinden yaratılmaya çalışılan kriz algısına karşın, Türkiye yatırım çekmeyi sürdürüyor. Goldman Sachs ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'nin lider dijital finansal teknoloji sağlayıcısı DgPays'e yatırım yapmak için anlaştı. Goldman Sachs Varlık Yönetimi Birimi ve EBRD tarafından yapılacak yatırım, Türkiye'de bugüne kadar fintech alanında yapılan en önemli uluslararası yatırımlardan biri olma özelliğini taşıyor. DgPays Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Ömerbeyoğlu, Goldman Sachs ve EBRD yatırımıyla daha da güçleneceklerini belirterek, "Şirketimiz, sunduğu yenilikçi teknoloji ve çözümlerle kısa sürede fintech alanında önemli uluslararası yatırımcıların dikkatlerini çekmeyi başardı. Dünyanın en önemli finans kuruluşlarının ilgi odağı olmaktan mutluyuz. Bu ortaklığın, stratejimizin bir parçası olan mevcut ürün ve hizmetlerimizi global trendlere paralel olarak uluslararası ölçeğe taşımak ve açık bankacılık gibi alanlarda geliştirdiğimiz yeni ve yüksek teknoloji ürünleri yerel ve küresel seviyede yaymak için de kaldıraç etkisi yapacağını düşünüyoruz. Ülkemize doğrudan yabancı yatırım getirmekten de memnuniyet duyuyoruz" dedi.Goldman Sachs Varlık Yönetimi Birimi yöneticilerinden Max Klimov ise teknoloji adaptasyonu, yüksek genç nüfusu, finans ve teknoloji alanlarındaki kaliteli insan kaynağıyla Türkiye'nin fintech alanında büyüyeceğine inandıkları bir pazar olduğunu bildirdi. EBRD Risk Sermayesi Yatırım Programı yöneticilerinden Maria Barsuk da DgPays'in bu kadar kısa süre içerisinde büyük ölçekli bir ödeme sistemi şirketi haline gelmesinden çok etkilendiklerini vurguladı.ÖDEME sistemleri alanında faaliyet gösteren ve 2017'de kurulan DgPays, başta bankalar, e-para şirketleri, mobil ağ operatörleri, sigorta ve lojistik şirketleri olmak üzere 24 kurum, 55 milyon debit/ön ödemeli kart, 23 bin ATM ile 300 bine yakın iş yerinde kullanılan Android POS ve Soft POS'tan oluşan bir çözüm ve hizmet ekosistemine sahip. Ağustos 2020'de ZUBİZU ile ortaklık yapan şirket, firmalara sunduğu yazılım çözümlerinin yanı sıra, bu çözümlerin kullanıldığı platformların işletimini de yapıyor. DgPays CEO'su Serkan Ömerbeyoğlu, İninal'ın da fikir babası ve kurucu ortakları arasında yer alıyor.