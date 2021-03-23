Mart ayının Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Gözler Mazot ve gübre desteği ödemelerinde!

Tarım ve Orman Bakanlığı mazot ve gübre desteği ödeme tarihlerini ay başında duyurmuştu. Bu kapsamda Mart ayına ilişkin ödemeler kişilerin TC kimlik numaralarına göre sırayla hesaplara yatacaktı. Ödenekten faydalanmakta olan binlerce kişi "Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak, neden yatmadı?" sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. Bakan Bekir Pakdemirli tarafından yapılan açıklamaya göre; 5 Mart itibarıyla Mazot ve gübre desteği ödemeleri hesaplara yatmaya başladı.

MART AYI MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarımsal destek ödemeleri başlığı altında vatandaşlara sağlanmakta olan mazot ve gübre desteği ödemeleri için gözler Tarım ve Orman Bakanlığı'na çevrildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı son açıklamada; çifçilere destek ödemeleriyle ilgili iki yeni müjde verdi. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseldiğini ifade eden Erdoğan "Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz." İfadelerini kullandı.