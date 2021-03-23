Ruslar: Salgında Türkiye’nin güvenli olduğunu düşünüyoruz

Muğla'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında hazırlıklarını tamamlayan turistik tesisler ve havalimanları misafirlerini ağırlamaya başladı. Sezonun ilk uçağıyla 19 Mart'ta Dalaman'a inen 151 kişilik Rus turist grubu yaklaşık iki hafta tatillerini Fethiye ve Marmaris'te bulunan otellerde geçirecek. Rus turistlerden Luda Belova, çok sevdikleri Muğla'yı iki kez ziyaret ettiklerini söyledi. Salgından önce de Muğla'ya geldiğine değinen Belova, şunları kaydetti: "Rusya'da görev yaptığım firmanın stratejik toplantıları Türkiye'de oluyor. 100 kişilik bir çalışanla daha önce yine Türkiye'ye geldim. Şimdi de ailemle geldim. Türkiye'nin salgın döneminde çok güvenli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem uçuş boyunca hem de havalimanında herkes maske takıyor. Tüm önlemler alınmış durumda. Burada güvenli bir tatil yapacağımı düşünüyorum."Turistlerden İnna Khelman ise Türkiye'de maske ve sosyal mesafe kurallarının çok iyi uygulandığını gözlemlediğini, çok sevdiği Muğla'ya yeniden gelişinde alınan tedbirlerin dikkatini çektiğini dile getirdi. Muğla'nın doğal güzelliklerine, yeşili ve mavisine hayran olduğunu anlatan Khelman, kurallara uyulduğu sürece herhangi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmediğini, salgın sürecinde Türkiye'nin aldığı önlemleri son derece takdir ettiğini ifade etti.YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz da nisandan itibaren İngiltere ve Rusya'dan Muğla'ya büyük bir turist hareketliliğinin yaşanmasını beklediklerini dile getirdi. Geçen yıl salgın nedeniyle ağustosta misafir almaya başladıkları Rusya'dan yaklaşık 165 bin yolcunun Dalaman Havalimanı'na iniş yaptığına değinen Ayaz, şöyle konuştu: "Misafirlerimizin bu dönem gelmesi ileriye dönük olarak da burayı daha fazla tercih edeceklerini gösteriyor. Bu hareketlilik nisan ve mayıs olarak devam edecek."