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Giriş Tarihi: 23.3.2021 14:39 Son Güncelleme: 23.3.2021 14:48

"Sıfır Atık Projesi"ne BM Kalkınma Programı'ndan ödül

AA
Sıfır Atık Projesine BM Kalkınma Programı'ndan ödül

Çevre ve Şehircilik Bakanı , yürüttükleri "Sıfır Atık Projesi"nin, Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı'nın "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Ödülü"ne layık görüldüğünü belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından şu bilgileri paylaştı: "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde hayata geçirdiğimiz ve toplumumuzun her kesimince benimsenen Sıfır Atık projemiz, uluslararası alanda da takdir toplayarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Ödülü'ne layık görüldü."

Bakan Kurum, "Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlayan Sıfır Atık projemizin başarıya ulaşmasında kıymetli katkılarından ötürü başta Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi olmak üzere temiz bir çevre için el ele verdiğimiz milletimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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"Sıfır Atık Projesi"ne BM Kalkınma Programı'ndan ödül
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