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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatları canlı ve anlık son durum: 23 Mart Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.3.2021 13:51 Son Güncelleme: 23.3.2021 13:51

: canlı ve anlık son durum: 23 Mart Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

SON DAKİKA: Altın fiyatları canlı ve anlık son durum: 23 Mart Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ile ilgili hareketliliği yaşanıyor. Son olarak Asya borsasında dolar kuru yükselişe geçince sarı metale olan ilgi doğrudan artarak canlı ve güncel rakamlar bilgisi ile kuyumcuların yolu tutulmaya başlandı. Uluslararası piyasalardaki belirsizlik altına olan talebi artırırken güncel ve canlı fiyatları merak ediliyor. Yeni gün itibariyle 438 lira, çeyrek altın 712 liradan işlem görüyor. Buna göre; ? 23 Mart Bugün 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, gram ve ne kadar oldu? Canlı ve güncel !

Son dakika… Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları bilgisi gelmeye devam ediyor. Haftanın ikinci günü itibariyle küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar dolara karşı bol kazanç sağlamak amacıyla 23 Mart 2021 Bugün 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Her saniye değişen anlık rakamlar canlı ve güncel olarak yakından takip edilirken ONS ile beraber gram, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları merak ediliyor. İşte son dakika altın fiyatları hareketliliği!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları son dakika haberleri haftanın ikinci günü itibariyle yakından takip ediliyor. Son olarak gram 438 TL, çeyrek 712 TL, 22 ayar bilezik 395 liradan işlem görüyor. Güncel ve canlı oranlarla son dakika altın fiyatları gram, çeyrek, yarım, tam, ons fiyatları ile ilgili detaylar şöyle;

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 389,61

Satış: 418,68

TAM ALTIN

Alış: 2.791,44

Satış: 2.848,44

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ATA ALTIN

Alış: 2.844,00

Satış: 2.965,00

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.892,00

Satış: 2.935,00

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ONS

Alış: 1.734,16 $

Satış: 1.734,52 $

YARIM ALTIN

Alış: 1.381,00

Satış: 1.443,00

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ÇEYREK ALTIN

Alış: 704,00

Satış: 721,00

GRAM ALTIN

Alış: 435,69

Satış: 435,77

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SON DAKİKA: Altın fiyatları canlı ve anlık son durum: 23 Mart Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
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