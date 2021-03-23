SON DAKİKA: Altın fiyatları canlı ve anlık son durum: 23 Mart Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Son dakika… Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları bilgisi gelmeye devam ediyor. Haftanın ikinci günü itibariyle küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar dolara karşı bol kazanç sağlamak amacıyla 23 Mart 2021 Bugün 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Her saniye değişen anlık rakamlar canlı ve güncel olarak yakından takip edilirken ONS ile beraber gram, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları merak ediliyor. İşte son dakika altın fiyatları hareketliliği!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları son dakika haberleri haftanın ikinci günü itibariyle yakından takip ediliyor. Son olarak gram 438 TL, çeyrek 712 TL, 22 ayar bilezik 395 liradan işlem görüyor. Güncel ve canlı oranlarla son dakika altın fiyatları gram, çeyrek, yarım, tam, ons fiyatları ile ilgili detaylar şöyle;