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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları hareketliliği! 23 Mart Bugün 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 23.3.2021 07:02 Son Güncelleme: 23.3.2021 07:02

: Kapalıçarşı'da hareketliliği! 23 Mart Bugün 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, gram ve çeyrek fiyatları ne kadar oldu?

SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları hareketliliği! 23 Mart Bugün 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ile ilgili hareketliliği yaşanıyor. Son olarak Asya borsasında dolar kuru yükselişe geçince sarı metale olan ilgi doğrudan artarak canlı ve güncel rakamlar bilgisi ile kuyumcuların yolu tutulmaya başlandı. Uluslararası piyasalardaki belirsizlik altına olan talebi artırırken güncel ve canlı fiyatları merak ediliyor. Yeni gün itibariyle 437 lira, çeyrek altın 693 liradan işlem görüyor. Buna göre; 23 Mart Bugün 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, gram ve çeyrek oldu? İşte canlı ve güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri

Son dakika… Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları bilgisi gelmeye devam ediyor. Haftanın ikinci günü itibariyle küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar dolara karşı bol kazanç sağlamak amacıyla 23 Mart 2021 Bugün 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Her saniye değişen anlık rakamlar canlı ve güncel olarak yakından takip edilirken ONS ile beraber gram, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları merak ediliyor. İşte son dakika altın fiyatları hareketliliği!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları son dakika haberleri haftanın ikinci günü itibariyle yakından takip ediliyor. Son olarak gram 437 TL, çeyrek 693 TL, 22 ayar bilezik 389 liradan işlem görüyor. Güncel ve canlı oranlarla son dakika altın fiyatları gram, çeyrek, yarım, tam, ons fiyatları ile ilgili detaylar şöyle;

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 389,61

Satış: 418,68

TAM ALTIN

Alış: 2.791,44

Satış: 2.848,44

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

Alış: 2.844,00

Satış: 2.965,00

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.892,00

Satış: 2.935,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ONS

Alış: 1.734,16 $

Satış: 1.734,52 $

YARIM ALTIN

Alış: 1.381,00

Satış: 1.443,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

Alış: 693,00

Satış: 724,00

GRAM ALTIN

Alış: 437,26

Satış: 437,33

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'da altın fiyatları hareketliliği! 23 Mart Bugün 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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