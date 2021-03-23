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Giriş Tarihi: 23.3.2021 07:01 Son Güncelleme: 23.3.2021 07:02

Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu! : Güçlü küresel adalet

Eda IŞIK Eda IŞIK
Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu! 2023 Manifestosu: Güçlü Türkiye küresel adalet

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan’ın yarınki AK Parti 7. Olağan Kongresi’nde açıklayacağı ’nun mesajlarından ikisi, “Güçlü , küresel adalet” ve “İnsan onuru ve refah toplumu” olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde vereceği mesajlar netleşti. 2023 Manifestosu'nun mesajlarından ikisi "Güçlü Türkiye, küresel adalet" ve "İnsan onuru ve refah toplumu" olacak.



2023 VİZYONUNU ANLATACAK
Türkiye'nin 2023 vizyonunu anlatacak olan Erdoğan, bölgesinde sözü geçen, hem oyun kuran hem bozan Türkiye'yi Cumhur İttifakı ile daha ileri taşıyacakları mesajını verecek.



ETKİLİ YARGI SİSTEMİ
Yeni bir Türkiye vizyonu çizecek olan Erdoğan, insan hakları, daha etkin bir yargı sistemi gibi siyasi başlıkların yanı sıra ekonomi alanında ise yatırımcının desteklenmesine ilişkin atılacak adımları açıklayacak.



İNSAN HAKLARI BELGESİ
BAŞKAN Erdoğan, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan İnsan Hakları Politika Belgesi'ni açıklayacak.



100'ÜNCÜ YIL HEDEFLERİ
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı için belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla atılacak adımların da Başkan Erdoğan'ın konuşmasında yer alması bekleniyor.

2023 vizyonunu kimse kundaklayamayacak Başkan Erdoğan'dan AK kadınlara yeni görev: "2023'e kadar çalınmadık kapı bırakmayın" AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin sloganı: "Türkiye için güven ve istikrar"

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Son dakika: Başkan Erdoğan duyurmuştu! 2023 Manifestosu: Güçlü Türkiye küresel adalet
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