SON DAKİKA | 133 mesleğe karşılıksız hibe desteği! İşte detaylar...

5.8 MİLYARLIK KREDİ TAKSİTİ ERTELENDİ

KOVID-19 nedeniyle zorluklar yaşayan esnafın Halkbank'a olan kredi ödemelerinin geçen yıl içinde iki kez ertelendiğini anımsatan Bakan Pekcan, "Toplam 5.8 milyar lira tutarında kredi taksiti ertelendi. Aynı şekilde esnafımızın kredi ve kefalet kooperatiflerine olan gecikmiş borçları için de yapılandırma imkânı sağlanmış olup bu kapsamda yaklaşık 30 bin esnafımızın 650 milyon lira tutarındaki gecikmiş borcu yapılandırıldı.