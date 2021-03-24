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Giriş Tarihi: 25.3.2021 00:41

Bankaların güncel 2021: Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel kredi faiz oranları 2021: Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel ile ilgili son dakika haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere başta kamu bankaların olmak üzere pek çok banka, pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kredi paketleri açıkladı. Krediye ihtiyacı olan binlerce kişi bu noktada ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Yapıkredi, Akbank, İş Bankası 2021 kredi faiz oranları…

Bankaların güncel kredi faiz oranları, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, bu noktada devlet bankaları tarafından uygun fiyatları kredi paketleri de sunulmaya devam ediliyor. Yaşadıkları ekonomik olumsuzluk veya ihtiyaç doğrultusunda kredi çekmek isteyen vatandaşlar, Garanti, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Akbank gibi tüm bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar sorusuna yanıt arıyor.

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Taşıt kredisi: %1.34'den

İhtiyaç kredisi %1.42'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

Tüketici kredisi: %1.54

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

GARANTİ BBVA TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç kredisi: 2.02

Taşıt kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.41

AKBANK TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç kredisi: 1.90

Taşıt kredisi: 1.43

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Bankaların güncel kredi faiz oranları 2021: Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank ihtiyaç-konut-taşıt kredisi faiz oranları ne kadar?
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