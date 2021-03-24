DSİ’den Batı Akdeniz’in geleceği için büyük yatırımlar

DSİ Bölgede müdürlügü Mersin'in Aydıncık, Bozyazı ve Anamur ilçe sahillerinde bulunan nehir ve çaylara yeni barajlar yaparak Akdeniz kıyılarının gelecegi için anlamlı yatırımları projelendirdi.

Bozyazı ilçesinde Sini Çayı ıslahı,Anamur Anıtlı mahallesi ve Demirören mahallesi barajı projeleri çalışmaları hızla sürüyor

MERSİN BOZYAZI'YI TAŞKINLARDAN KORUYORUZ

Mersin Bozyazı İlçesi Sini Çayı Islahı 1. Kısım İnşaatı kapsamında çalışmalar devam ediyor.

27.000 nüfuslu ve yoğun bir şekilde seracılık faaliyetleri yapılan Bozyazı ilçesini, taşkınlardan koruyacak olan ıslah çalışmalarımızda; 2+665 Km ile 3+350 Km aralığında taş tahkimatı tamamlandı. Buna paralel olarak denize deşarj noktasından membaya doğru ıslah çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen DSİ Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta'ya Bölge Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan ve Mehmet Ekinci ile Proje İnşaat Şube Müdürü Agah Sineren ve KKTC İçme suyu Temin Projesi Şube Müdürü Mustafa Kemal Karabacak da eşlik etti.

11 BİN DEKAR ARAZİYİ SULAYACAK OLAN ANITLI BARAJI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

DSİ Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta ve beraberindeki heyet Mersin'in Anamur ilçesinde yapımı planlanan "Anamur Anıtlı Barajı" sahasında de inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

Temelden yüksekliği 91 metre ve su biriktirme hacmi 10 milyon metre küp olan Baraj, 11.000 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecek şeklindeç çalışmaları devam ediyor.

ANAMUR DEMİRÖREN BARAJI 970 DEKAR ARAZİYE SULAMA SUYU SAĞLAYACAK

Anamur ilçesinde yapımı planlanan "Anamur Demirören Barajı" ise

970 dekar araziye sulama suyu sağlayacak Barajı'nın gövde AKS sahasında incelemeler yapıldı Demir ören barajının tamamlanmasının ardından bölge tarım arazilererinin tümü sulama suyuna kavuşacak.

ANITLI ÇAYINDA TAŞKINLAR SONA ERECEK

DSİ Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta ve beraberindeki heyet DSİ 6. Bölge Müdürlüğü sınırında bulunan,Mersin'in en Batıdaki en uç noktası olan Antalya ilçe sınırında, sınır oluşturan Kaledran Çayında incelemelerde bulundu. Olası taşkınlar için değerlendirmelerde bulunan ve yöre çiftçileriyle de görüşen Bölge Müdürümüü Akif Balta, Akdeniz kıyı şeridinde DSİ'nin yaptığı yatarımların gelecege ışık tuttuğunu söyledi.

AYDINCIK İLÇESİ BARAJI 2 BİN 650 DEKAR TARIM ALANINI SULAYACAK

Mersin'in Aydıncık ilçesinde 2 bin 650 dekar tarım arazisini sulayacak olan Mersin Aydıncık Barajı inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Temelden 46 m yüksekliğinde, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen Baraj'da enjeksiyon imalatları tamamlandı.

Ön yüz beton imalatları için hazırlıkların da tamamlandığı Aydıncık Barajı'nda nisan ayı başında ilk ön yüz betonu dökülecek.

Bu eser sayesinde Toros Dağlarında karların erimesi ile oluşan ve bugüne kadar Akdeniz'e dökülen sular depolanarak Mersinli çiftçilerin hizmetine sunulmuş olacak.