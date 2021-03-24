Halkbank’tan kadın girişimcilere Osman Arslan, özel birim

HALKBANK Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimciliği için sektörde ilk ve özel olarak planlanmış Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü'nü kurarak faaliyete başladıklarını açıkladı. Çevrim içi yapılan Halkbank Üreten Kadınlar Marmara Toplantısı'nda konuşan Arslan, iş fikirlerini hayata geçirmek ve çalışma hayatına dahil olmak isteyen kadınların yanında olduklarını söyledi.Arslan, güçlü toplumların ancak güçlü kadınlarla var olabileceğine inandıklarını vurgulayarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, finansmana erişimi kolaylaştırmak için Kadın Girişimci Kredi Paketi'ni uygulamaya aldıklarını hatırlattı. Aradan fazla zaman geçmemesine rağmen paketin oldukça ilgi gördüğüne dikkati çeken Arslan, "8 Mart'taki tanıtımdan bugüne kadar geçen kısa sürede, Kadın Girişimci Kredimiz için 6 bin 500'ün üzerinde kullandırım yapılmış olup toplamda 475 milyon liraya yakın kredi hacmi gerçekleştirilmiştir" dedi.Bir başka pozitif ayrımcılığı bankaya yönelik satın almalarda yaptıklarını anlatan Arslan, Halkbank'ın tedarik anlaşmalarında mal ve hizmet satın alımlarında kadın girişimleri, kadın KOBİ ve esnaf ile kadın kooperatiflerine her zaman öncelik verdiklerini dile getirdi. Toplantıda bir müjde veren Arslan, şunları kaydetti: "Bankamız bünyesinde Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü kurduğumuzu ilk kez buradan paylaşmak isteriz. Bu müdürlüğümüz sektörde kadın girişimciliği için özel olarak planlanmış ilk bankacılık bölümüdür ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün hemen akabinde hizmet vermeye başlamıştır. Üreten kadının bankası olma vizyonuyla oluşturduğumuz bu yeni yapılanmayla uçtan uca tüm finansal süreçlerde kadın girişimcilerimize destekler sağlamayı, avantajlı ürün ve hizmetler sunmayı ve Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın girişimcilere ulaşarak onların iş dünyasına katılımını teşvik etmeyi hedefliyoruz."