Huzurevlerinde ‘Dijital Bahar’ projesi başladı

Hükümet yaşlıların hayatına renk katmak adına 'Dijital Bahar' projesi ile Turkcell işbirliğinde huzurevlerinde teknoloji odaları oluşturuldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, huzurevlerinde oluşturulan teknoloji odaları aracılığıyla yaşlı vatandaşların sevdikleriyle bir araya gelmesine imkân tanıyan 'Dijital Bahar' projesinin tanıtım toplantısına Seyranbağları Huzurevi'nde katıldı. Proje ilk etapta İstanbul'daki Maltepe ve Ankara'daki Seyranbağları Huzurevi'nde hayata geçirildi. Turkcell Genel Müdürü Erkan da, özellikle salgın döneminde 65 yaş ve üstü kişilere evlerinde destek verdiğini belirterek, bu projeye de "ikinci bahar" ifadesinden esinlenerek, Dijital Bahar ismini verdiklerini anlattı. ANKARA