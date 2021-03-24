Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları: Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler… Piyasalarda yaşanan hareketlilikle beraber son günlerde altın fiyatları da gündemdeki yerini aldı. Sarı metal bu sene başından itibaren koronavirüs salgınına yönelik olumlu aşı haberleriyle bir düşüş yakalamış ve bu yöndeki durgunluğunu koruyordu. Ardından ise altın fiyatları üzerindeki ani artış yatırımcılarının yüzünü güldüren türden oldu. Bu noktada "24 Mart bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu yanıt aramaya başladı.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yaşadığı artışla beraber bu sabah serbest piyasalardan gelen verilere göre sarı metalin gram fiyatı, 441 TL olarak kaydedilirken çeyrek fiyatı ise 713 TL oldu. Canlı ve güncel rakamlar için A PARA sayfasını takip edebilir ekonomi haberlerine anlık olarak ulaşabilirsiniz…