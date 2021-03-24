Kocaeli'de bir ilk: İlk özel rekreasyon alanı yapılıyor

Kocaeli'nde ulaşım, altyapı, kültür ve spor tesisleri gibi birçok alanın yanı sıra, kent genelinde vatandaşların rahatlayıp ve stres attığı sahillerde düzenleme çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Karamürsel ilçesi Altınkemer Ulaşlı arası sahil düzenleme projesinde bir ilki gerçekleştirdi. Projede vatandaşların aileleriyle hoşça vakit geçirebileceği sahil düzenleme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 4 bin 980 metre uzunluğundaki olan projede 7 den 70'e hiçbir ayrım yapmadan herkesin aynı anda kendi için bir şeyler bulabileceği bir rekreasyon alanı oluşturulacak.

REKREASYON ALANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karamürsel ilçesi Altınkemer Ulaşlı arası sahil düzenleme projesinde bir ilki gerçekleştirdi. Karamürsel'e 7 den 70'e hiçbir ayrım yapmadan herkesin aynı anda kendi için bir şeyler bulabileceği bir rekreasyon alanı oluşturuluyor. Bu kapsamda inşa edilen parkın içeriğinde aromatik bitki tarhı, Alzheimer hastaları için spor alanı, engelsiz çocuk oyun alanı, otizmli çocuklar için duyusal oyun alanları, zemin oyun alanı, oturma alanları ve ailelerin hoşça vakit geçireceği satranç alanları yer alıyor. Ayrıca alanda refleksoloji (çoğunlukla ayak olmak üzere el ve kulaklara masaj ve baskı uygulanarak yapılan bir alternatif tedavi metodu) alanı da bulunuyor.

OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL ALAN

Herkes için herkese hitap eden bir park olma hedefiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nca inşa edilen park bir dedenin torunu ile oynayabileceği ya da engelli bir bireyin annesi ile vakit geçirebileceği bir alan olacak.Otizmli çocuklar için inşa edilen duyusal oyun alanlarının içerisinde dört işlem panosu, açı ölçer, sesle ilgili dış mekan oyun alanları yer alıyor. Zeminde ise uzayla ilgili bilgileri öğrenebilecekleri zemin oyunları bulunacak.

SOSYAL DONATILAR

Yapılacak Proje kapsamında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince alana 2 bin 670 metre bisiklet ve yürüyüş yolu inşa edildi. Ayrıca 150 metre perde duvar, 265 metre taş duvar ve 250 metrekare seyir terası inşa edildi. Bölgedeki balıkçılar için 110 kayıklık kayık çekek yeri ve sahile 425 tır deniz kumu taşındı. Bölgenin aydınlatılması için 2.2 km aydınlatma direkleri takıldı.