Kovid-19 küresel riskleri de tetikledi

KOVİD-19'UN küresel ekonomiye etkisi ağır oldu. Yoksulluk ve eşitsizliği azaltma konusunda yıllardır kaydedilen ilerlemede elde edilen kazanımlar da kaybediliyor. Dünya Ekonomi Forumu'nda açıklanan Küresel Riskler Raporu'na göre önümüzdeki 10 yıl içerisinde gerçekleşme olasılığına göre en önemli riskler arasında olağanüstü hava olayları, iklim değişikliği, dijital eşitsizlik ve siber güvenlik yer alıyor. TÜSİAD, Marsh Türkiye ve Zurich Sigorta Grubu iş birliğinde tanıtımı yapılan raporda, kısa vadede Kovid-19 salgını ile tetiklenen sağlık, ekonomik ve teknolojik eşitsizliklerin toplumsal uyumun ve genç neslin üzerinde oluşturabileceği baskıya dikkat çekiliyor.



EŞİTSİZLİĞİ GERİ GETİRDİ

Toplantının açılışında konuşan Marsh Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Bayazıt, "Önceki raporlar, pandemi ve sağlık riskleri ile ilgili uyarılarda bulunmuştu. Pandemi ile gördük ki uzun vadeli riskleri görmezden gelmek, gerçekleşme olasılığını ve risk gerçekleştiğindeki etkisini azaltmıyor. Bu raporda ise Kovid-19'un mevcut birçok sorun üzerinde tetikleyici ve hızlandırıcı etkisini de görüyoruz. Pandemi yalnızca bir sağlık sorunu olmakla kalmadı, bizi yoksulluğu ve eşitsizliği daha da geriye götürme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Ayrıca sosyal uyumu ve küresel iş birliğini de zayıflattı ve zayıflatmaya devam ediyor" dedi.