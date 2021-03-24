Mikro kredi e-ticaret’i daha çok büyütecek

Türkiye'de internet kullanım oranındaki yükseliş e-ticaret'e olan ilgiyi günden güne artırırken, sektörün büyümesiyle birlikte yeni finansal modellere ihtiyaç duyuldu. Ventures60 etkinliğinde ön ödemeli kartların arkasına krediyi ParamKart ile eklediklerini ifade eden TURK Finansman A.Ş. Genel Müdürü Gökhan Ertürk, "TURK Finansman A.Ş. olarak ParamKredi markamızla e-ticaret siteleri ve aynı zamanda meslek grupları için yeni nesil bir finansman modeliyiz. Türkiye'nin ilk dijital kredisiyiz. ParamKredi'yi kullanmak için bir banka müşterisi olmanız gerekmiyor. Bankadan temel farkımız risk paylaşım modelleri anlayışımız. Bu anlayışla çağımızın en değerli avantajı olan müşterilerin o işletmedeki, o e-ticaret sitesindeki geçmişteki bilgilerini de kullanarak, kredi kartı limitlerinden, kısıtlı taksit seçeneklerinden ve banka hesaplarından bağımsız yeni nesil finansman modelini hayata geçiriyoruz" dedi.E-ticaret'te neden yeni nesil bir ödeme yöntemine ihtiyaç olduğunu konusunda pek çok analiz yaptıklarını ifade eden Gökhan Ertürk sözlerine şöyle devam etti: "2020 yılının ilk altı ayına ait rakamlara baktığımızda e-ticaret sektörü yüzde 64 büyüme ile 92 milyar TL'ye ulaştı. Kovid- 19 salgını ile birlikte bu büyüme daha da hızlandı. E-ticaret sektöründe 2020 yılının haziran ayında bir önceki yılın haziran ayına göre yüzde 93 büyüme gerçekleşti ve toplam harcamalar içindeki payı yüzde 17.4 oldu. 2020 sonunda e-ticaret sektörünün toplam harcamalar içindeki payını yüzde 25-30 seviyesinde göreceğiz. Bugün geldiği nokta itibarıyla e-ticaret artık tüm sektörler için alternatif değil ana kanal haline geldi. E-ticaret yüzde 64 büyürken, kartlı alışverişler 2020 yılının ilk altı ayında sadece yüzde 33 arttı."KOBİ'NIN en temel ihtiyacının müşteri platformuna geldiğinde tüm ihtiyaçlarını tek kanaldan karşılayabilmesi olduğuna dikkat çeken Gökhan Ertürk, "Aynı şekilde tüketicinin de müşteri deneyimi anlamında aynı platform üzerinden tüm ihtiyaçlarını karşılayabilme, farklı ödeme seçeneklerine sahip olma ve hepsini tek bir kanal üzerinden yapıp alışverişini tamamlama ihtiyacı var. Esasında hem alıcı hem de satıcının ihtiyacı ortak. Tam da bu noktada biz ParamKredi üyesi olan e-ticaret sitelerine, kredi kartı olmayan, kredi kartı limitlerini kullanmak istemeyen, banka kredisi için şubeye gitmeyi tercih etmeyen müşterilerine, tahsilat veya senet riski almadan bütçelerine uygun uzun vadeli taksit imkânı sunabiliyoruz. Bireysel veya kurumsal, tüm müşteriler ParamKredi ile online olarak anında krediye ulaşabiliyor. Bireyler, işletmeler ve meslek grupları e-ticaret'teki ya da mağazadaki finansman ihtiyaçlarını anlık olarak karşılayabiliyor, uzun vadeli ödeme seçeneklerini değerlendirebiliyor" diye konuştu.PARAMKREDI lansmanını geçtiğimiz yılın ekim ayında gerçekleştirdiklerini belirten Gökhan Ertürk, "2020'de 80 milyon başvuru aldık ve 20 milyon kredi hacmine ulaştık. UYAP destek kredisi rekor seviyede ilgi gördü. Param markasıyla sunduğumuz Barokart altyapısı üzerinden ParamKredi olarak hem e-imza hem mobil imza kullanan tek meslek grubu olan avukatlara UYAP masraf ve harç ödemelerinde Türkiye'de ilk kez uçtan uca gerçek anlamda dijital kredi hizmeti sunuyoruz. ParamKredi olarak 2021 yılında büyüme hedefimiz, otomotiv harici tüketici finansmanı alanında önümüzdeki üç yıl içinde 1.5 milyar TL finansman sağlayarak pazardan yüzde 10 pay almak. 2021 yılında avukatların yanı sıra mali müşavirler, eczacılar gibi profesyonel meslek gruplarına ve e-ticaret sitelerine yeni nesil finansman modeli sunmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.