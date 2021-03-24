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Giriş Tarihi: 24.3.2021

Sıfır Atık Projesi’ne BM’den ödül

Sıfır Atık Projesi’ne BM’den ödül
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yürüttükleri Sıfır Atık Projesi'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı'nın "Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eylem Ödülü"ne layık görüldüğünü belirtti. Kurum, sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı: "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde hayata geçirdiğimiz, toplumumuzun her kesimince benimsenen, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlayan projemizin başarıya ulaşmasında katkılarından ötürü başta Emine Erdoğan Hanımefendi olmak üzere temiz bir çevre için el ele verdiğimiz milletimize şükranlarımı sunuyorum."
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Sıfır Atık Projesi’ne BM’den ödül
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