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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Altın Fiyatları Hareketliliği: Kapalıçarşı altın fiyatları 25 Mart’a nasıl başladı? Canlı ve güncel grafikler
Giriş Tarihi: 25.3.2021 06:44 Son Güncelleme: 25.3.2021 06:44

Son Dakika Altın Fiyatları Hareketliliği: altın fiyatları 25 Mart’a nasıl başladı? Canlı ve güncel grafikler

Son Dakika Altın Fiyatları Hareketliliği: Kapalıçarşı altın fiyatları 25 Mart’a nasıl başladı? Canlı ve güncel grafikler

ve bankaların altın fiyatları ve değişimleri bugün de ilgi odağı oldu. Altın fiyatları son dönemlerde dalgalanmalar yaşıyor. Kasım ayının başlarında sert bir düşüş yaşayan ve sonrasında aşağı yönlü hareketine devam eden altın fiyatları, yeninden dalgalı seyretmeye başladı. Bugün altın alış ve satış işlemi yapacak olan vatandaşlar, "Kapalıçarşı Altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt ararken, uzun vadeli yatırımcılar da dönemli altın grafikleri araştırıyor. Kaplıçarşı'dan sabahın erken saatlerinde gelen verilere göre altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde seyrediyor? İşte, , , Tam, Yarım, Gram ve Çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları ve haftalık/aylık bazda grafikler ile ilgili son dakika haberleri, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın kapanmasına bir gün kala vatandaşlar, 'da altın fiyatları ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt ararken, uzun dönemli yatırımcıların gözleri ise haftalık ve aylık altın fiyatları grafiklerinde. 25 Mart itibariyle , , Tam, Yarım, Gram ve Çeyrek altın fiyatları hangi seviyede seyrediyor? Aşağıda, Kapalıçarşı canlı altın fiyatları ve güncel dönemlik grafikler yer alıyor…

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 25 MART 2021

25 Mart 2021 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

Son Dakika Altın Fiyatları Hareketliliği: Kapalıçarşı altın fiyatları 25 Mart’a nasıl başladı? Canlı ve güncel grafikler

ATA ALTIN

Alış: 2.919,00

Satış: 2.984,00

Son Dakika Altın Fiyatları Hareketliliği: Kapalıçarşı altın fiyatları 25 Mart’a nasıl başladı? Canlı ve güncel grafikler

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.928,00
  • Satış: 2.973,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika Altın Fiyatları Hareketliliği: Kapalıçarşı altın fiyatları 25 Mart’a nasıl başladı? Canlı ve güncel grafikler

GRAM ALTIN

  • Alış: 443,05
  • Satış: 443,14

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika Altın Fiyatları Hareketliliği: Kapalıçarşı altın fiyatları 25 Mart’a nasıl başladı? Canlı ve güncel grafikler

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.426,00
  • Satış: 1.458,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 398,11
  • Satış: 427,50

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son Dakika Altın Fiyatları Hareketliliği: Kapalıçarşı altın fiyatları 25 Mart’a nasıl başladı? Canlı ve güncel grafikler
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