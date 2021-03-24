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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatlarında son dakika flaş hareket! Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 24.3.2021 07:47 Son Güncelleme: 24.3.2021 07:47

Altın fiyatlarında flaş hareket! Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında son dakika flaş hareket! Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Serbest piyasalardan gelen gelişmeleri son günlerde milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde uzun süreli durgunluğunu bozan sarı metal, şimdilerde yaşadığı artışla büyük ve küçük ölçekli yatırımcıların gündemindeki yerini almaya devam ediyor. “24 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorusu bu noktada yanıt aramaya devam ediyor. Güncel ve canlı rakamları ile altın fiyatları gelişmeleri yatırımlarını değerlendirmek isteyen kişilerce anlık olarak takip ediliyor.

Son dakika haberler… Piyasalarda yaşanan hareketlilikle beraber son günlerde altın fiyatları da gündemdeki yerini aldı. Sarı metal bu sene başından itibaren koronavirüs salgınına yönelik olumlu aşı haberleriyle bir düşüş yakalamış ve bu yöndeki durgunluğunu koruyordu. Ardından ise altın fiyatları üzerindeki ani artış yatırımcılarının yüzünü güldüren türden oldu. Bu noktada "24 Mart bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu yanıt aramaya başladı.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Yaşadığı artışla beraber bu sabah serbest piyasalardan gelen verilere göre sarı metalin gram fiyatı, 441 TL olarak kaydedilirken çeyrek fiyatı ise 713 TL oldu. Canlı ve güncel rakamlar için A PARA sayfasını takip edebilir ekonomi haberlerine anlık olarak ulaşabilirsiniz…

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 389,61

Satış: 418,68

TAM ALTIN

Alış: 2.791,44

Satış: 2.848,44

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

Alış: 2.844,00

Satış: 2.965,00

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.892,00

Satış: 2.935,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ONS

Alış: 1.734,16 $

Satış: 1.734,52 $

YARIM ALTIN

Alış: 1.381,00

Satış: 1.443,00

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ÇEYREK ALTIN

Alış: 704,00

Satış: 721,00

GRAM ALTIN

Alış: 435,69

Satış: 435,77

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Altın fiyatlarında son dakika flaş hareket! Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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