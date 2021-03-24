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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın bugün ne kadar, son durum ne?
Giriş Tarihi: 24.3.2021 18:18

: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın bugün ne kadar, son durum ne?

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın bugün ne kadar, son durum ne?

ne kadar, kaç para oldu soruları serbest piyasaların üçüncü işlem gününde de gündemdeki yerini koruyor. Son dönemde hareketli bir grafik içerisinde bulunan altının gram fiyatı, 443 TL civarından işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da yukarı yönlü bir ivme içerisinde bulunuyor. Buna göre, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu? İşte, 24 Mart 2021 bugün güncel ve canlı gram, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları…

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı ile ilgili bilgileri gelmeye devam ediyor. Serbest piyasaların üçüncü işlem gününde yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 443 TL civarından işlem görüyor. İşte, 24 Mart 2021 bugün güncel ve canlı gram, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları…

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ LİRA OLDU?

Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı güncel ve anlık rakamlarla takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Mart ayının sonunda nasıl bir durum içerisinde bulunacağı, yatırımcılar ile beraber alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI 24 MART 2021

24 Mart 2021 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.919,00

Satış: 2.984,00

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın bugün ne kadar, son durum ne?

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.928,00
  • Satış: 2.973,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın bugün ne kadar, son durum ne?

GRAM ALTIN

  • Alış: 443,05
  • Satış: 443,14

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın bugün ne kadar, son durum ne?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.426,00
  • Satış: 1.458,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın bugün ne kadar, son durum ne?

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 398,11
  • Satış: 427,50

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın bugün ne kadar, son durum ne?
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