Son dakika: Başkan Erdoğan'ın "ekonomide reform" mesajı ne anlama geliyor? Prof. Dr. Sefer Şener A Haber'de açıkladı

"SATIN ALMA GÜCÜNE GÖRE DÜNYANIN EN BÜYÜK 13. EKONOMİSİ OLDUK"

Yani İspanya, Portekiz, Hollanda dahil hepsinin tamamından daha büyük bir ekonomiye sahip ilk 5 arasında Avrupa'da. Özellikle böyle katılaştırma yapılması yani 18 yıl önceki gelinen noktanın otaya konulması aslında şunun ifadesi; yani biz buralardan aldık, bu kısma getirdik.

Başkan Erdoğan'ın "ekonomide reform" mesajı ne anlama geliyor? | Video

Bundan sonraki süreçte 2023, 53, 73 vizyonu çerçevesinde de biz bunu daha ileri götürebiliriz emek aslında. Türkiye'nin 2023 vizyonu ilk 10 ekonomi arasına girmek. Aslında satın alma gücüne göre 13. büyük ekonomisi olduk. Ama son dönem 2018-2019'dan sonra pandemiye dönük gelişmeler tamamıyla ekonomik konjonktürü değiştirdi.