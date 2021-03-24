Canlı ve güncel Döviz kuru ile 1 dolar ne kadar? Şu an Dolar ne kadar, kaç TL? İşte piyasadan gelen anlık rakamlar!

Son dakika döviz kuru gelişmeleri… Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmayla beraber anlık ve güncel dolar alış ve satış fiyatı binlerce kişinin gündemine geldi. Hafta başında altın fiyatlarıyla beraber yükselişe geçen para birimi, bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren binlerce kişiye büyük kar sağlarken gerek büyük ölçekli gerekse küçük ölçekli yatırımcılar canlı ve anlık dolar kuru alış ve satış fiyatlarındaki son dakika gelişmelerine kilitlenmiş durumda. Bu noktada ise "Bugün dolar ne kadar, kaç TL?" sorusu yanıt arıyor.

ŞU AN DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Pazartesi gününden bu yana yaşanan ani hareket ile beraber bugün de milyonların gündeminde "Dolar ne kadar?" sorusu yerini aldı. Yatırımcılar anlık fiyatları yakından takip ediyor. Bu kapsamda 24 Mart Euro/TL ve Dolar/TL kuru canlı, anlık fiyatı ve döviz kurundaki son durumu haberimizden ve A Para ekranı üzerinden takip edebilirsiniz…