Vakıfbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde açık mı? Vakıfbank çalışma saatleri 2021

Bankaların otomobil, konut ve ihtiyaç kredilerinde yaptığı indirimler vatandaşlarımızı bankalarla görüşme yapmaya yöneltiyor. Vakıfbank şubelerinde işlem yapmak isteyenler 2021 Vakıfbank çalışma saatleri ile ilgili olarak Vakıfbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, hafta sonu ve tatil günlerinde açık mı? sorularının cevaplarını öğrenmek istiyor.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Vakıfbank çalışma saatleri ile açılış kapanış ve öğle arası saatlerine ilişkin detaylar şöyle;

VAKIFBANK SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Vakıfbank 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunuyordu. Yapılan son açıklamayla birlikte Vakıfbank çalışma saatleri 4 Mart 2021 tarihinden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.

VAKIFBANK'DA ÖĞLE ARASI KAÇTA BAŞLIYOR?

Vakıfbank'ın tüm şubelerinde saat 12.30 – 13.30 saatleri arasında öğle arası verilmektedir.

VAKIFBANK SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Vakıfbank'ın tüm şubeleri akşam saat 17.00'a kadar hizmet vermektedir. Bu saat itibariyle banka personelinin mesaisi son bulmaktadır.

VAKIFBANK HAFTA SONLARI AÇIK MI?

Vakıfbank tüm şubeleri hafta sonu (Cumartesi – Pazar) çalışmamaktadır.

VAKIFBANK RESMİ VE DİNİ BAYRAMLARDA AÇIK MI?

Vakıfbank'ın ülke geneli şubeleri resmi ve dini bayramlarda kapalıdır.