Yerli yatırımcı piyasaya sahip çıktı

Türkiye, Merkez Bankası'nda yapılan başkan değişikliğinin ardından bir kez daha kur ve faiz sopası ile hizaya getirilmeye çalışılırken, yerli yatırımcılar hem Borsa İstanbul'a hem Türk Lirası'na sahip çıkıyor. Son 1 yılda 900 bine yakın yeni yerli bireysel yatırımcının hesap açtığı borsada, yabancıların satışlarını karşılamak için adeta seferber olunurken, döviz piyasasında ise yoğun satışlar dikkat çekti.Pazar akşamı Asya piyasalarında hacimsiz bir şekilde 8.47 lirayı test eden dolar, dün 7.70 liraya kadar geriledi. Döviz piyasasında tansiyonun düşmesinde yerli yatırımcıların yoğun satışları etkili oldu. Yerlilerin doların yanı sıra altında satışa geçtiğine dikkat çeken uzmanlar, haftanın ilk iki gününde yaklaşık 8 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Vatandaşın dolarda bu seviyelerin üstünün kalıcı olmadığını gördüğüne vurgu yapan analistler, kurda her yükselişin bir satış fırsatı olacağını bildirdi.Piyasalara sahip çıkan yerli yatırımcıların gücü özellikle Borsa İstanbul'da kendini hissettirdi. Haftanın ilk işlem gününde olduğu gibi dün de iki kere işlemlere ara verilen Borsa İstanbul'da, yabancıların büyük satış emirlerine rağmen endeks toparlanmayı başardı. Pazartesi günü yüzde 10'a yakın düşerek 1.379 puana inen endeks dün de açılışta 1.256 puana kadar geriledi. Bu seviyeden itibaren özellikle yerli bireysel yatırımcıların ağrılığını hissettirdiği alımlarla endeks yüzde 11.6 yükselerek 1.402 puana kadar çıktı. Borsa İstanbul gün içerisindeki en düşük seviyesine göre yaklaşık 146 puan yükselmiş oldu. Yabancıların satışlarının yoğunlaştığı banka hisselerinde alıma geçen yerliler, endeksin daha fazla düşmesini engelledi. Açılışta yüzde 8 düşen endeks günü binde 13'lük kayıpla tamamladı.TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, banka yöneticileriyle ikinci tur görüşme yapacak. Göreve geldiğinin ertesi günü Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimindeki bankaların genel müdürleriyle bir toplantı gerçekleştiren Kavcıoğlu, bugün de TBB yönetimi dışındaki bankalarla görüşecek. Kavcıoğlu, ilk görüşmede enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama hedefi doğrultusunda para politikası araçlarının etkin bir şekilde kullanılmaya devam edeceği ve Para Politikası Kurulu toplantılarının daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacağı mesajını vermişti.BORSA İstanbul'da haftanın ilk işlem gününde yaşanan düşüşte belirleyici olan açığa satışlara, dün tedbir alındı. Borsa İstanbul, BIST-50 endeksinde yer alan paylarda, dün itibarıyla geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını duyurdu. Açıklamada, "Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecektir. Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılarımız ve yatırım kuruluşlarımız tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz etmektedir" denildi.Borsada pazartesi günü yaşanan yüzde 10'luk düşüşte açığa satışların etkili olduğu belirlendi. BIST-50 hisselerinde toplam işlem hacmi 13.6 milyar lira olurken, bunun 2 milyar 22 milyon lirasını açığa satışlar oluşturdu. Yani BIST- 50'deki neredeyse her 6 işlemden birini açığa satışlar oluşturdu. Pazartesi günü açığa satış işlemlerinin özellikle Turkcell, Şişecam, Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koza Altın ve Aselsan hisselerinde yoğunlaştığı dikkat çekti. Turkcell'de gerçekleşen 549.3 milyon liralık işlem hacminin 225.2 milyon lirasını yani yüzde 41'ini açığa satışlar oluşturdu. Şişecam'da da işlemlerin yüzde 20'sini açığa satışçılar yaptı.