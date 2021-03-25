Avrupa’dan Rusya’ya aşı turları başladı

Koronavırüs pandemisinde üçüncü dalga endişeleri artarken, pek çok ülkede aşı tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor. Aşı bulamama korkusu ise nispeten varlıklı kesimler açısından aşı turizmini doğurdu. Bu turizmin potansiyel ev sahiplerinden biri de Rusya. Son dönemde Türkiye örnek alınarak gündeme getirilen "her şey dahil" uygulaması henüz hayata geçirilemedi ama "aşı dahil" turları medyaya haber olmaya devam ediyor. Forbes dergisi, Moldova'da bir firmanın 1.190 euro fiyatla 3 günlük "yeme, içme ve aşı dahil" Moskova turu satmaya başladığını yazdı. Firma yetkilileri tura katılmak isteyen Moldova, Romanya, Ukrayna ve hatta Yunanistan vatandaşlarından binin üstünde başvuru aldıklarını açıkladı. Ancak, Rusya'da şimdilik "yasal olarak" sadece daimi ve geçici oturum sahibi yabancılar aşı yaptırabildiği için, firma bekleme pozisyonunda. Diğer yandan turist olarak ülkeye gelip aşı yaptıranların sayısı da az değil. Özel kliniklerde de ortalama 7 bin ruble civarında bir bedelle iki doz Sputnik V aşısı yapılıyor.