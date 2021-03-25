Bankacılığa dijital lisans geliyor

Türk bankacılık sektöründe devrim yaratacak dijital bankacılık lisansıyla ilgili detaylara SABAH ulaştı. Ekonomi Reform Paketi'ndeki eylem planı takvimine göre, bu yılın aralık ayına kadar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) dijital (şubesiz) bankacılık lisanslamalarına imkân sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirecek.Edinilen bilgilere göre, BDDK dijital bankaların lisanslanması ve faaliyetleri kapsamında yapılacak değerlendirmelerde Basel prensipleri başta olmak üzere uluslararası düzenlemelere uyumu esas alacak. Geleneksel bankaların lisanslamalarında olduğu gibi, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması temel öncelikler olacak.Henüz lisans için bir başvuru yapılmış değil. Ancak yapılacak lisans başvurularının değerlendirilmesi aşamasında dijital bankalar diğerlerinden çok farklı lisanslama kurallarına tabi olmayacak. Bankacılık mevzuatında yer alan kuralların temel olarak geleneksel ve dijital bankalar için de geçerli olması bekleniyor. Ancak dijital bankaların sisteme girişlerini kolaylaştırmak adına bazı farklılıkların da olacağı belirtiliyor. Sektör kaynaklarına göre, dijital bankalar tarafından yapılması öngörülen faaliyetler ve iş modelleri, Türkiye gereksinimleri ile ulusal ve uluslararası rekabet koşulları dikkate alınarak belirlenecek. Bu kapsamda atılacak adımların, Türkiye'yi bölgesel bir finans merkezi olma yolundaki hedeflerine yaklaştırması bekleniyor.Bankacılık sektörü yetkilileri de dijital bankacılık konusunda bir beklentinin olduğu görüşünde. Sektörün teknolojik anlamdaki gelişimine dikkat çeken yetkililer, bu tür bir rekabete hazır olduklarını belirterek, "Avrupa'da bankacılık sektörü bazı alanları boş bıraktı. Bu alanlarda çeşitli girişimler dijital bankacılık sektörüne giriş yaparak o alanı doldurdu. Ancak bizde durum pek böyle değil. Türk bankacılık sektörü teknolojik açıdan gelişmiş bir yapıya sahip. Ayrıca biz çeşitli uygulamalarla banka dışında girişimleri kurduk" değerlendirmesinde bulunuyor. Türk bankacılık sektörünün büyük çoğunluğu ya kendi ödeme ve elektronik para şirketlerini kurdu ya da bu alanda bir şirketi satın aldı.Yeni düzenleme, bankacılıktaki diğer işlemleri yapmak isteyen elektronik para ve ödeme hizmetleri şirketlerini de heyecanlandırıyor. Sayıları 35'i bulan ödeme hizmeti şirketleri şu ana kadar kartlı ödemeler dışında diğer bankacılık hizmetlerini gerçekleştiremiyordu.Türkiye'de dijital bankacılık alanındaki teknolojik gelişimin dünyadan daha iyi durumda olduğu için fintechler ile bankalar arasında birbirini tamamlayan bir yapının olduğunu belirten Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Başkanı Burhan Eliaçık, "Belirli bir büyüklüğe ulaşan bazı fintechler gerekli sermaye ve altyapıyı sağlayıp bu alana girebilir. Bazı bankalar kendi girişimlerini kurabilir" dedi.Önceki gün açıklanan Ekonomik Reform Paketi eylem planı takvimine göre, Merkez Bankası da dijital para düzenlemesini yıl sonuna kadar tamamlayacak. Merkez'in çıkaracağı dijital paranın sektörü büyütmesi bekleniyor. İlk olarak Çin'in uygulamaya geçirdiği dijital paralar üç yıl içinde dünyanın beşte biri tarafından kullanılacak. Dünya merkez bankalarının yüzde 86'sı şu anda bu konu üzerinde çalışıyor. Merkez bankalarının hızlı bir şekilde dijital para birimlerini çıkarmaya başladığını belirten BtcTurk CEO'su Özgür Güneri, "Türkiye'de ve dünyada çıkarılan dijital paraların sektöre iyi bir yansıması olacağını düşünüyorum. Bu alanda atılan her adım sektörü büyüteceği ve işlem hacmini yükselteceği için olumlu bir gelişme olur" dedi.