Borsa İstanbul yeniden 1.400’ün üzerine çıktı

YABANCI satışına karşı yerlilerin hisse senetlerine yatırım yaptığı Borsa İstanbul'da endeks dün tepki alımlarıyla 1.416 puana kadar çıktı. Güne dün yatay bir açılışla 1.377 puandan giren endekste öğleden sonra tepki alımları hızlandı ve günlük prim yüzde 2'yi geçti. Endesk günü 1.413 puanla tamamladı. Pazartesi gününden bu yana düşen bankacılık endeksi dün toparlandı. Salı günü endekste bankacılık endeksindeki negatif ayrışma dikkat çekmişti. Bankacılık endeksi salı gününü yüzde 8.5 düşüşle tamamlamıştı. Sanayi endeksinde ise yüzde 2.2'lik artış kaydedilmişti. Borsa İstanbul dün de BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralını uyguladı.